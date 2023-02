¿Quién es Coconut Kitty?... la modelo de OnlyFans que se suicidó tras ser acusada de fomentar la pedofilia

Además, el texto, publicado en las redes sociales, señala que era una persona que lo sentía todo “profundamente, en cuerpo, mente y alma”. “Le encantaba crear. Le encantaba hacer arte y expresarse y sabemos que muchos de ustedes también la amaban y siempre estuvo muy agradecida con todos ustedes”, ha apostillado el comunicado.

Por otra parte, el pasado mes de diciembre conocimos la muerte de otra modelo de OnlyFans, Rachel Mee, de 25 años. Aunque no se ha confirmado de forma oficial, todo apunta a que también fue un suicidio. Una de sus amigas escribía esto en las redes: “Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción que ya no estar aquí”.