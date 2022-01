¿Quién es Willow Smith? El ícono de la generación Z que habla de ansiedad y feminismo

En 2010, Willow Smith vivió una de sus primeras experiencias agridulces en Hollywood, la hija de Will Smith aseguró que tras el éxito del tema “Whip My Hair”, le dijeron que se aguantara cuando experimentó ataques de ansiedad. “Eso fue una locura”, dijo Smith de 21 años sobre los ataques de ansiedad en una nueva entrevista con el medio The Independent. “Me lavaron el cerebro para que pensara: No, estás siendo una niña, aguanta’”. Luego crecí y me di cuenta de que era algo con lo que había que lidiar y no solo ignorar”.

“Whip My Hair” fue lanzado a finales de octubre de 2010, poco antes del décimo cumpleaños de la estrella, y obtuvo doble platino debido a las ventas. Su popularidad se reflejó en presentaciones en vivo, un contrato discográfico con el sello Roc Nation de Jay-Z y una gira con Justin Bieber. Durante dicha gira, Smith le dijo a su padre, Will Smith, que ya no estaba interesada en continuar porque no tenía ganas, a pesar de haberse comprometido. Tuvieron un desacuerdo y Willow se afeitó el cabello en un acto de rebeldía. Desde entonces, Willow se ha convertido en un icono para la generación Z, su estilo y su honestidad ante la fama y el éxito le han ganado millones de seguidores en redes sociales. La hija del ‘Príncipe del Rap’ tiene un espíritu libre y su mentalidad de ‘no tener miedo de ser diferente’ ha conectado con la audiencia. Pero realmente, ¿quién es Willow Smith? Aquí te decimos todo lo que ha hecho la joven de 21 años para convertirse en un ícono.

1. Sus temas son himnos Los fanáticos de la música sabían que Willow Smith estaba destinada a ser una estrella cuando debutó su primer sencillo “Whip My Hair” en 2010. Su éxito aumentó instantáneamente cuando su canción alcanzó la cima de las listas. Tenía solo diez años cuando vencía a artistas y grupos como Blacked Eyed Peas, Rihanna y Beyoncé. Esto fue solo el comienzo de su historia, ahora, en pleno 2021 su éxito “Meet Me At Our Spot” junto a Tyler Cole ha conquistado las redes sociales, sobre todo TikTok.

2. Gurú de la moda Después de su éxito musical, llegó el momento de que Willow le pusiera un sello a su marca. A lo largo de los años, firmó un contrato de modelaje con The Society Management, que es la agencia de modelos de Kendall Jenner. Esto le abrió las puertas para hacer desfiles para conocidos diseñadores de moda, incluidos Marc Jacobs y Coco Chanel, de los que actualmente es la nueva cara. Es solo cuestión de tiempo antes de que Willow se ramifique y se convierta en algo que sus fanáticos no hayan visto antes, además, Willow confía plenamente en los cuerpos diversos y en dejar atrás los estereotipos.

3. Una buena influencia Willow nunca quizo ser la niña linda. Tenía un plan para hacer algo diferente a pesar de que era muy joven cuando inició. Cambió la forma en que su público la miraba, incluso se rapó para dejarnos claro sus sentimientos. Willow les está haciendo saber a los niños y adolescentes que está bien ser diferente y no conformarse con lo que la sociedad piensa que debería ser un adolescente normal. Ella quiere que su generación sepa que debes expresar lo que quieres porque así es como te vuelves auténtico.

4. Activista y feminista La hija de Will y Jada Pinkett Smith se unió hace unos años al movimiento ‘Free the Nipple’ de la manera más respetada posible, además es una partidaria activa del movimiento de empoderamiento de las mujeres afroamericanas. Willow no es solo otra chica joven que se convirtió en el centro de atención demasiado pronto, es un modelo a seguir en la adolescencia y cuando se trata de la autoexpresión, el pensamiento crítico, el feminismo y los problemas sociales, parece mantener un equilibrio perfecto entre su yo infantil y su yo adulto.