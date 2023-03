¿Quieres un hijo con Poncho de Nigris?... te costaría 2 millones de dólares

Uno de los personajes más polémicos de la televisión mexicana es sin duda, Poncho De Nigris, quien saltó a la fama por participar en ‘Big Brother’, posteriormente, hizo una carrera a base de escándalos, como salir con La Tigresa, mantener pleitos con otros integrantes de la farándula, además de un reality show junto a su familia.

Alfonso de Nigris Guajardo o mejor conocido como Poncho De Nigris es padre de cuatro, tres junto a su esposa Marcela Mistral, y una hija, fruto de una relación con Lucy Garza, y es sobre este tema que recientemente dio fuertes declaraciones.

En una entrevista con la revista TVNotas, De Nigris aseguró que ya ‘cerro la fábrica’, pese a que no se ha sometido a ninguna operación, la pareja decidió no tener más hijos; sin embargo, tienen dos embriones congelados, que son niñas, los cuales podría ocupar más adelante o hasta ponerlo a la venta para parejas que buscan ser padres y no han podido.