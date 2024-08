‘Quisiera irme de la casa’ ¿Quiere abandonar Adrián Marcelo ‘La Casa de los Famosos México?

Todo lo que desató el pleito de Adrián Marcelo y Gala Montes dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ no ha terminado de generar consecuencias principalmente en la imagen y futuro en la carrera para el exconductor de Multimedios, quien no se midió y se burló de la salud mental de la actriz y de Arath De La Torre.

Y es que después de que la Secretaría de las Mujeres de CDMX emitió un comunicado a través de sus medio oficiales donde condenó los actos y pidió una solución al conflicto que quedó expuesto a nivel internacional, parece que Marcelo comenzó a sentirse mal, al menos es lo que expresó en un video que circula en redes como Tik Tok en donde ya quisiera salir de la competencia.

“Ya me dieron bien cabrón niveles de ansiedad en donde no sólo quisiera irme de la casa (de los Famosos), me quisiera ir del miedo”, dijo a sus compañeros Sian y Mario Bezares, mientras se le ve caminar nervioso de un lugar a otro.