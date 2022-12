Su padre, Mark Fiennes era granjero reconvertido en fotógrafo. “Era un hombre profundamente sensible, muy astuto y brillante con sus manos. Podía hacer una cocina entera. Yo trabajaba con él cuando renovábamos casas”, dijo al medio. “Pasaba la mano por lo que yo había pintado en una ventana de guillotina y decía: No debes dejar que gotee. Tienes que volver a lijarla. Siempre era muy dulce. Era, en el mejor sentido, un perfeccionista”.

Su madre permitía que los niños se expresasen, les dio confianza y apoyo en lo que elegían hacer. “Por ejemplo, estaba en el instituto y había una presión razonable para obtener buenos resultados en los exámenes e igual ir a la universidad”, contó a Esquire. “Mi madre decía: Si eso es lo que quieres, entonces ve a por ello, pero no sientas que el sistema establecido es el que tienes que seguir. Sé fiel a ti mismo, sigue tu camino y entrégate al 100%”.

Su infancia, sin embargo, no estuvo libre de desafíos. “Mis padres tenían problemas económicos. Todos nosotros, los hijos, tenemos el recuerdo de que nos dijeran que no había dinero, que había que vender esto, que no hay regalos de Navidad”, contó a The Guardian en 2011. “De estar en la primera línea de esa preocupación constante; el ambiente en la casa siempre cargado de ansiedad: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?”.

Tras acudir un año al Chelsea Art School, comenzó a estudiar en la Royal Academy of Dramatic Art, donde se graduó en 1985, año del que data su debut profesional sobre las tablas con “Twelfth Night”. Dos años después, se unió al National Thatre de Londres y tras otros dos años, entró a formar parte de la Royal Shakespeare Company. Tras años en el teatro debutó en la televisión con el telefilme “A Dangerous Man: Lawrence After Arabia”. Un año más tarde lo hizo en la gran pantalla con “Emily Brontë’s Wuthering Heights”.