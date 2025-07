Revira Claudia Sheinbaum a Trump: Claro que no le tenemos miedo al narco

Luego de que Donald Trump afirmara que el narco ejerce control y atemoriza a autoridades en México, la presidenta Claudia Sheinbaum le contestó que no se le tiene miedo a las organizaciones criminales.

“¿Cómo dijo él? Que tenemos miedo o que no sé qué... pues no, claro que no. La valentía tiene que ver con defender tus principios, la valentía tiene que ver si con estrategia de seguridad, estar atendiendo la inseguridad en México, tiene que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con mantenerte con tus principios, con tus convicciones, tiene que ver con hacer acciones de apoyo a la ciudadanía, tiene que ver con enfrentar las adversidades siempre. Entonces, por eso digo no voy a polemizar en lo particular, pero sí decimos nuestra opinión”, comentó Sheinbaum.

En su conferencia de prensa matutina, dijo que no va a entrar en polémicas con el mandatario estadounidense, pero sí aseguró que el trabajo que se está haciendo para pacificar al País dice lo contrario.

“Entonces, nosotros no queremos polemizar públicamente sobre al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos, y exigimos el trato de iguales. Entonces, en este caso con las declaraciones de ayer, pues son de la manera que él dice que tenemos nosotros, pues un trabajo permanente demuestra lo contrario”.

Trump aseguró que los cárteles del narcotráfico ejercen un “control tremendo” sobre México, incluyendo sobre sus autoridades que permanecen petrificadas ante ellos, por lo que, dijo, Estados Unidos tiene que actuar.

Sheinbaum dijo que su homólogo debe informarse sobre las acciones de seguridad que se ejecutan en México y le pidió reconocer el problema de adicciones en Estados Unidos.

“Entonces, obviamente, porque he hablado muchas veces con el Presidente Trump, requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no hemos hecho suficiente. Entonces, aquí lo mostramos cada martes, cada 15 días, la cantidad de personas detenidas, la incautación de algunas pastillas de fentanilo. Mucha metanfetamina que también cruza, el día de ayer se hizo un desmantelamiento de un laboratorio de metanfetamina muy grande, creo que 46 toneladas por parte de la Secretaría Marina.

”Entonces, vamos a buscar que esté bien informado el Presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con seguridad, con el Secretario Harfuch se haga una revisión de todo lo que se ha hecho, y que lo conozcan tanto los estadounidenses, como el Gobierno de los Estados Unidos, y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos con el Gobierno de los Estados Unidos para este tema en particular”, dijo.