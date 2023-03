Reaparece Rebeca Jones y preocupa a fans por su salud

“Me ingresaron con neumonía por bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón. Los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron... yo estaba más pa’ allá que pa’ acá, firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, dijo a la revista Caras en una entrevista telefónica.

Por ahora la famosa sigue alejada de los medios, los foros de grabación o escenarios de teatro todo para estar concentrada en recuperar su salud.

Mientras comparte con sus fanáticos mensajes desde su cuenta de Instagram.