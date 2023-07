Recomendación literaria: ‘Los siete maridos de Evelyn Hugo’... mejor hablamos de su esposa

Relata la vida de una de las actrices de Hollywood más importantes del último siglo, una de las pioneras del cine, la ficcional Evelyn Hugo, quien no es solamente famosa por sus películas, sino por haberse casado siete veces.

‘Los siete maridos de Evelyn Hugo’ fue publicada originalmente en 2017, pero no salió en español hasta 2020 , bajo el sello editorial Umbriel. Es la quinta novela de Taylor Jenkins Reid , novelista, guionista y productora de televisión estadounidense.

La novela se divide en siete partes, cada una va a representar un esposo diferente, sin nombres, para no spoilear. Pero los maridos de Evelyn son sólo una excusa para poder contarnos su verdadera historia de amor.

La historia nos va a llegar gracias a Monique Grant, una periodista no muy reconocida, pero a quien Evelyn escoge para que escriba su biografía. Aunque Monique es nuestro puente hacia la vida de Hugo, no es ella en quien se centra la historia (pero sí la llegamos a conocer muy bien), sino en Evelyn, sin embargo, hay una razón por la que Evelyn escogió a Monique como confesora (ella misma nos la va a revelar cuando sea necesario).

Se van a ver obligados a encontrar formas, huecos, para poder amar y ser amados, para poder huir de los paparazzi y el mundo que los acecha sin control.

Evelyn es una mujer ambiciosa, dispuesta a conseguir lo que quiere, del modo que sea necesario. No se agacha, no se rinde, no se doblega. Tiene claras sus metas y va a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlas. Te dice las cosas de frente, como son, sin tapujos, se atreve a todo, pero también está profundamente aterrada.

Tiene miedo de que lo único bueno sobre ella sea su belleza, de que si la descubren, si se enteran a quien ama, si su sexualidad llegase a ser descubierta, pueda perderlo todo, tiene miedo de perder su fama y su nombre, porque no sabe quién es sin todo eso.