Reconquista Roger Waters con su música y rebeldía a miles en Monterrey

REPERTORIO

El inicio es apoteósico cuando los enormes biombos de luz se elevan y aparecen los músicos y el ídolo de tiempos idos y actuales, el mítico Roger Waters. El programa está cargado de arte, creatividad visual, poesía, protesta, denuncia y toda la tecnología auditiva posible para transmitir mensaje artístico y la postura política de la banda ante la realidad global de algunas décadas a hoy.

Un privilegio presenciar el concierto: excelsa música y valientes letras contextualizadas en coreografía, con aterradoras imágenes, sonido y luces que estremecen a la audiencia de diferentes edades.

Canciones de su antigua banda y de su obra personal, lo cual provoca aplausos y gritos afirmativos de quienes las disfrutan: Comfortably Numb, The Happiest Days of Our Lives, Another Brick in the Wall, The Bravery of Being out of Range, Have a Cigar, Shine on you Crazy Diampnd, Us and Them, Any Color you Like, Brian Damage, The Power taht Be Shepp -ampliamente recomendables-; sobresalió Wish you Were Here, sensible tributo a su gran amigo compañero escolar Syd Barret (1946-2006), cuyo rostro se proyecta en pantalla, así como los inicios juveniles de Pink Floyd: “Syd y yo fuimos a un concierto... al regresar hicimos un acuerdo: crear una banda”... gran ovación dedicada al virtuoso compositor ya fallecido.