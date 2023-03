La aparición de The Beatles en la escena musical supuso una inimaginable revolución sonora que transformó el lenguaje cultural y social a escala mundial. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, el cuarteto de Liverpool descubierto por Brian Epstein a principios de la década de 1960, alcanzó la cima de la música rock. Temas como “Hey Jude”, “Let it be”,”All you need is love” o “Here comes the sun” cautivaron a los seguidores de la música en todo el mundo.

EXPLOSIÓN MUSICAL La banda británica, tras la publicación de su primer álbum y su presencia en el Ed Sullivan Show, desencadenó la explosión de la moda denominada “Beatlemania”, una forma de idolatría juvenil. Se caracterizaba por un amor incondicional de los fans por su música y estética, que los llevaba incluso a agolparse en sus conciertos, donde a menudo tenían que ser atendidos por desmayos y golpes. Si en un primer momento sedujeron a la juventud con su nuevo estilo musical, posteriormente su discografía se consolidó al evolucionar del rock clásico a la experimentación vanguardista y al rock progresivo, llegando a incluir instrumentos de otras partes del mundo.

The Beatles logró revolucionar la sensibilidad musical de varias generaciones y se convirtió en uno de los grupos más influyentes dentro de la historia de la música popular. “PLEASE PLEASE ME”, EL DEBUT DE THE BEATLES. El 22 de marzo de 1963 se publicó en Gran Bretaña el debut de The Beatles, un disco de doce pulgadas que aumentó su popularidad en todo el mundo e inició una revolución musical y cultural. El álbum alcanzó el número uno en el Reino Unido, posición que conservó durante 30 semanas hasta ser desbancado precisamente por el segundo trabajo del cuarteto de Liverpool, “With The Beatles”.

“Please Please Me” fue el comienzo de una carrera de doce álbumes de estudio que la banda británica publicó desde su gestación en 1962 hasta su separación en 1970. El productor George Martin reunió el 11 de febrero de 1963 a Lennon, McCartney, Harrison y Starr, en los emblemáticos estudios EMI de Abbey Road en Londres para grabar unas sesiones que se extenderían 9 horas y 45 minutos. El álbum estaba integrado por catorce canciones del repertorio que la banda interpretaba en directo en The Cavern, el singular club de Liverpool, y Hamburgo. Además, era una auténtica representación de su sonido en vivo, puesto que las canciones grabadas no contaban con pistas adicionales.

Además de los cuatro temas aparecidos en los dos primeros sencillos publicados previamente, “Please Please Me”, que fue la primera en llegar al número uno de los charts británicos, y “Love Me Do”, el disco contiene otras diez canciones. El lanzamiento de “Please Please Me” aportaba temas legendarios como la explosiva “Twist And Shout”, popularizada por los Isley Brothers, o “I Saw You Standing There”. Ocho de los temas fueron firmados por McCartney y Lennon. Entre las versiones recreadas por los “fab four” se encontraban “Baby, It’s You” (de Mack David, Barney Williams y Burt Bacharach) y “Anna (Go to Him)” (de Arthur Alexander) y “A Taste of Honey” (de Bobby Scott y Ric Marlow).