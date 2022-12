Red Hot Chili Peppers alistan una serie de conciertos para 2023

Live Nation dio a conocer que la gira mundial de Red Hot Chili Peppers va a tener 23 paradas e iniciará el 29 de marzo en BC Place en Vancouver, seguido de shows en Las Vegas, San Diego, Houston, Lisboa, Madrid, Viena y más ciudades antes de que termine el 23 de julio en Glasgow, Escocia.

Anteriormente los Peppers ya habían sido anunciados como artistas principales del festival Vive Latino que se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo en la Ciudad de México.

Así también, está previsto que en fechas de la gira acompañarán al grupo estadounidense The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat y King Princess. Los boletos se pondrán a la venta el 9 de diciembre a las 10 a.m. en el sitio redhotchilipeppers.com.

Por otra parte, La banda funk-rock publicó dos discos en 2022, “Return of the Dream Canteen” de octubre y “Unlimited Love” de abril. Ambos álbumes estuvieron en el primer puesto de la lista de los más vendidos de Billboard.