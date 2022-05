Regresa el Festival de Cannes con todo su glamour y con menos restricciones

Por su parte, Ethan Coen presentará su primera película sin su hermano Joel , “ Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind ”, un documental sobre la leyenda del rock and roll realizado con imágenes de archivo. Y también debuta “ Armageddon Time ” de James Gray , una historia semiautobiográfica sobre el paso a la edad adulta, ambientada en Nueva York , con Anthony Hopkins , Anne Hathaway y Jeremy Strong .

En cuanto a los premios, el jurado de este año es presidido por el actor francés Vincent Lindon. Y hay mucha variedad entre los contendientes a la Palma de Oro: Hirokazu Kore-eda (“Broker”), Christian Mungiu’s (“RMN”) y Jean-Pierre y Luc Dardennes (“Tori and Lokita”). Así como Claire Denis (“Stars at Noon”), David Cronenberg (“Crimes of the Future”) y Park Chan-wook (“Decision to Leave”), al igual que Kelly Reichardt, quien vuelve a formar equipo con Michelle Williams en “Showing Up”.

Con información de AP