David Cronenberg regresa a sus orígenes con el terror crudo de ‘Crimes of the Future’

-¿Y cómo fue que eligieron a Cannes para el estreno mundial de “Crimes of the Future”?-

-Viggo Mortensen suele criticar a la Academia de Hollywood por no haberlo reconocido nunca con una nominación al Oscar ¿Qué significaría recibirla finalmente este año, después de pasar por Cannes con ‘Crimes of the Future’?-

Sin ir demasiado al futuro, la historia de “ Crimes of the Future ” trata sobre las transformaciones del cuerpo a medida que el ser humano se adapta al ambiente sintético como los plásticos . Y Viggo Mortensen , con el personaje de un artista famoso llamado Saul Tenser muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos, mientras Kirsten Stewart interpreta una obsesionada investigadora Timlin con la misión de utilizar la fama para demostrar la evolución del cuerpo humano .

“Simplemente le ofrecí el rol en nuestra película y dijo ‘Sí’. Fue todo muy directo. No hay demasiada magia en estas cosas... uno manda la propuesta con el guion al representante del actor y el actor después acepta o no. A veces piden una conversación personal, pero ella no la pidió. Apenas discutimos el tema de la película cuando ya habíamos empezado con el rodaje ”.

“Bueno, cuando filmé ‘ Cosmopolis ’ con Rob Pattinson en Toronto , ella había ido a visitarlo porque en ese entonces eran novios. Ahí la conocí, pero tampoco hablamos de trabajar juntos en el futuro. Y realmente quedé impresionado con ella. La había visto trabajar en sus días de vampiros y otras películas europeas que hizo, pero de verdad me sorprendió por la forma que trabaja dentro de un estudio de cine y la sorpresa fue muy placentera. Ya sabía que era buena actriz , pero no sabía que era tan brillante”.

“Si, lo probé pero... no me gustó. No es para mí”.

“¿Ves? Realmente me sorprende que la gente se acuerda de esa película porque básicamente fue una producción de cine subterránea con presupuesto cero de los años 60 , a lo mejor la década del 70 , que todavía funciona hoy. No hubo mucha gente que haya visto el original. Lo curioso es que el tema es dónde se dirige el mundo, con el clima y como nos afecta el cuerpo . No digo que sea una película sobre el cambio climátic o, pero trata lo que estamos viviendo. Y lo curioso es que yo escribí el guión 20 años atrás”.

- ¿Es la misma “Crimes of the Future” que había dirigido en los años 70?-

“Sí, tiene todo el estilo de cine que solía filmar. En las últimas producciones supongo que me puse a explorar otros géneros diferentes del cine dramático. Y es una buena forma de volver a mis principios del cine, por supuesto. Soy mucho más maduro como directo r ahora, ya no soy tan patético (Risas). Y va a ser muy interesante ver cómo reaccionan mis admiradores y la gente que tampoco me conoce”.

-¿Con ‘Crimes of the Future’ vuelve también al estilo de cine de terror?-

-¿Algún factor de terror en la historia tiene que ver con el terror de nuestra realidad?-

“No quiero contar demasiado pero se discute como es que por ejemplo comemos plástico. Y te repito, es algo que yo escribí hace 20 años, aunque recientemente surgió una enorme discusión sobre microplasticos que hay en el océano, pequeñas partículas de plástico por tantas botellas que se tiran a la basura. Y recién hace unas semanas descubrieron que mucha gente en el planeta tiene plástico en su sangre. Nadie se había dado cuenta de algo así. Se sabía que la teníamos en la piel pero ahora sabemos que también está flotando en nuestra propia sangre. ¿Cómo puede reaccionar nuestro cuerpo con algo así? ¿Significa que vamos a morir más jóvenes? ¿o significa que nuestro cuerpo encontrará alguna forma de utilizar ese plástico? Ese es el tema de ‘Crimes of the Future’”.

¿Es cierto que en la realidad se atrevió a vender una piedra de sus riñones como NFT con el título “Inner Beauty” (Belleza Interna)?-

“Si, mi hija Caitlin es fotógrafa y está muy involucrada en el mundo NFT. Había hecho primero un video que llamó ‘La Muerte de David’. Fue mi primer NFT y me pareció que estaba bastante conectado con el tema que discutimos sobre el cuerpo en ‘Crimes of the Future’ y la creatividad interna del cuerpo. Y me pareció que mostrar las piedras de mi riñón o el interior de mi cuerpo era una buena forma de expresar la parte de afuera de mi cuerpo, pensando ¿Por qué no tratamos de venderlo como una obra de arte? Tengo que confesar que tengo una colección completa de fotos y me encantan. Todo fue porque mi doctor quería examinarlas como para saber si yo tenía que cambiar mi dieta. Y cuando las vi, me pareció algo hermoso. Así que si alguien quiere comprar las piedras de mi riñón... están en venta (Risas)”.

-Hacía tiempo que no dirigía cine, desde aquel otro paso por Cannes, también con Robert Pattinson y Julian Moore, con ‘Map to the Stars’ ¿No extrañaba el cine?-

“No. En realidad no lo extrañaba. En cierta forma descansé bastante. Miré mucho cine, leí novelas y también filmé algunos cortometrajes. Pero tampoco sentí que tenía que volver. Mi productor Robert Lantos insistió en que leyera este viejo guion, de nuevo, porque le pareció fantástico y muy relevante. Y cuando lo leí me di cuenta que tenía razón, era bastante bueno. Y también me di cuenta que era todavía más emocionante volver a dirigir cine. Fue maravilloso firmar en Atenas con un grupo fantástico de actores y técnicos”.

-¿Cuando estenó ocho años atrás ‘Maps to the Stars’ en Cannes, es cierto que llegó a pensar que era su despedida del cine?-

“Realmente pensé que ‘Maps to the Stars’ iba a ser mi última película. Me parecía una buena despedida, sin tener que despedirme. Pero no tenía ningún plan en particular. Y al momento de pensar que podía volver, que quería hacer algo así, se convirtió en una necesidad que terminó siendo algo inevitable. Y ahora que lo pienso, es el momento perfecto también para volver al cine, con buen cine”.

