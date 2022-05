La maternidad, el horror y el punk se unen en ‘Huesera’, ópera prima de Michelle Garza

“Desde chiquita tuve una obsesión con el cine, veía demasiadas películas y desde jovencita estuve en esto. Tomé muchos talleres de cine, después tuve la oportunidad de hacer una maestría con una beca en Reino Unido . He hecho algunos cortometrajes a lo largo de estos años y por fin estoy lanzando la ópera prima” , comentó Michelle Garza en entrevista con VANGUARDIA.

La cinta ha llegado hasta el Festival de Cine Tribeca, el cual se realizará en Nueva York del 8 al 19 de junio. “Huesera” formará parte de la selección oficial y será en este certamen donde la producción se revelará por primera vez a la audiencia y el jurado, para competir por los premios New Narrative Director y Nora Ephron Award para mujeres realizadoras.

“En todos los cortometrajes me he especializado en el cine de horror y fantasía, ciencia ficción , siempre con un foco de acción social , de temas políticos y sociales. Justamente empecé con la preocupación, con la idea de qué voy a hacer mi primera película, qué es lo que quiero abordar, de qué quiero hablar realmente, así nació ‘ Huesera ’” , agregó.

La joven cineasta comentó que la maternidad en México , así como en muchas partes del mundo, no suele abordarse desde el horror y hablar de estos dos temas resulta un tabú . Sin embargo, Michelle presenta con “ Huesera ” una faceta de madre desde un punto de vista inquietante, una idea de sufrimiento en la maternidad representado en escasas ocasiones en el cine mexicano .

“Creo que en ciertos momentos se puede sentir así, me estaba trastocando bastante y para mí era muy importante hablar de ese tema que muchas veces es un tabú , todo a través del filtro de cine de horror ” , mencionó la egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México.

“Yo me encontraba en una etapa de mi vida en la que había perdido a mi madre, era una mujer llegando a mis treintas, en donde el tema de la maternidad se vuelve una constante seas o no mamá. Entonces en el caso de ‘ Huesera’ la historia está bastante inspirada en la historia de una de mis abuelas, justo era un momento en mi vida el que ese tema era terrorífico.

Además de basarse en su historia personal, Michelle también hizo un trabajo de campo con la intención de complementar el tema desde diferentes perspectivas, así como para darle voz a aquellas mujeres que no pueden hablar sobre ello. “Hice muchísimas entrevistas, hay muchas cosas de que hablar y muchas veces no encuentran lugares donde hablarlo porque tememos al juicio. Para mí era importante hacer una película mexicana que hable de esto y que por lo menos alguien en la sala de cine conecte y piense que no está sola, porque esto les pasa a muchas mujeres”.

“Para mí las mejores películas son las que te dejan pensando, que hacen que te cuestiones cosas. Por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado que cuando hay un tabú en la familia del que no se habla, cuando por fin se platica sobre ello hay una especie de liberación y de justicia. Hay que darle oportunidad a personajes de los que muchas veces no se cuentan sus historias en la potencia del cine”.

“Además del cine mi otra pasión ha sido el punk en todos los sentidos, no solo musicales. Siempre estaré agradecida con esa escena a la que he pertenecido durante muchos años, he tenido muchas bandas, es algo que de cierta forma forjó mi manera de ver el mundo y cuestionarme las cosas que muchas veces se imponen. Obviamente por ser mi ópera prima metí esto en el personaje principal, que también abona mucho al conflicto interno de la protagonista”, relató la directora de cortos como “Isósceles”, “La Rabia de Clara” y “México Bárbaro 2”.