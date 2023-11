Regresan los ‘Juegos del Hambre’ con Rachel Zegler & Tom Blyth para conquistar una nueva generación

Aunque el personaje de Katniss de Jennifer Lawrence había sido la gran protagonista de ‘Juegos del Hambre’, el nuevo episodio va todavía más al pasado con el principio de la historia del Doctor Snow y un amor prohibido al estilo ‘Amor Sin Barreras’. Justamente, la estrella femenina, esta vez es la misma latina Rachel Zegler que ya había protagonizado con Steven Spielberg la versión más moderna de ‘West Side Story’, acompañada ahora por el actor inglés Tom Blyth en el rol del jovencito Cornelius Snow, en el más nuevo (o antiguo) capitulo de ‘Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’. Y gracias al gran final de la huelga de actores de Hollywood, pudimos entrevistarlos juntos, antes del esperado estreno. ¿SUPONEMOS QUE NO LOS HUBIERAN CONTRATADO SI NO LES HUBIERAN GUSTADO LAS VERSIONES ORIGINALES DE LOS JUEGOS DEL HAMBRE? ¿QUÉ TAN FANÁTICOS ERAN? Tom Blyth: Bueno, yo era un fanático total de las producciones originales (de Juegos del Hambre). Me acuerdo que las vi siempre el fin de semana del estreno. Hoy confieso que no había leído los libros primero y me arrepiento porque cuando los leí después me parecieron muy buenos. Me infectaron el cerebro con todo lo que pasó. Rachel Zegler: - Yo me daría nueve puntos como admiradora de la versión original, solo por no decir que soy una máxima admiradora. Pero estoy cerca (Risas). Yo también leí los libros y vi las películas apenas salían, como la mejor experiencia que viví con mi mamá y mi hermana mayor, porque leímos los libros juntas y después pudimos ir a ver todo al cine, también juntas. Fue maravilloso.

¿SI TUVIERAN QUE LUCHAR DE VERDAD EN LOS JUEGOS DEL HAMBRE... QUÉ ARMA ELEGIRÍAN? Rachel Zegler: - Yo elegiría lo mismo que Lucy Gray. Es algo que justo hablábamos hoy, porque siento que necesitaría ganarme el afecto de la gente, conseguir sponsors para no morir de hambre. Tom Blyth: A mí me encantaría el cuchillo como Peeta, pero no creo que pueda usarlo tan bien. Así que probablemente aprovecharía algo que puedo hacer mejor: trepar, porque al menos soy bueno trepando árboles.

El principio de la historia de ‘Juegos del Hambre’ ni siquiera es el principio, porque transcurre con el décimo torneo de Hunger Games. Pero es así como cuentan el verdadero pasado del futuro tirano Presidente Snow en la misma época donde su familia tampoco pasaba tan buenos momentos y un joven Cornelius Snow cree que puede cambiar la suerte cuando es elegido como el mentor de la jovencita Lucy Gray en el pobre Distrito 12. Y aunque los fans se desilucionen por creer que iban a mostrar el principio del personaje de Jennifer Lawrence, Rachel Zegler como Lucy tienen bastante en común... aunque Rachel, canta mucho mejor. ¿CÓMO REACCIONARON AL CONOCER LA NUEVA HISTORIA DE JUEGOS DEL HAMBRE? Tom Blyth: - Yo me enamoré de la forma que estaba escrita, al punto tal de querer volver a leer los primeros libros. Es algo que todavía quiero hacer. Y fue un absoluto sueño hecho realidad, por ser parte de una historia que me gustó tanto, después de haber visto lo que hizo Donald Sutherland con mi personaje, convirtiéndolo en un delicioso diablo. Y me parece maravilloso retroceder en la historia, para ver como es que se convirtió en esa persona, cuestionando su moralidad y vivir los altos y bajos que él vive en el libro. De verdad, lo sentí como un absoluto sueño, como actor. Rachel Zegler: - Apenas salió el libro, en el 2020, lo leí enseguida y no veía la hora de terminarlo. Amo todo lo que Suzanne Collins le agregó a la historia. Y cuando me enteré que esta mujercita tenía mis características, porque le ‘encanta’ cantar en el Distrito 12, imaginé la oportunidad de cantar como ella. Para cuando llegó el momento de las pruebas de casting y el director Francis Lawrence le dijo a mi representante que yo estaba entre las primeras de su lista para interpretarla... fue un verdadero honor. Es difícil describir lo contenta que me puso por la oportunidad de cumplir lo que yo misma había soñado cuando había leído el libro.

PARA LOS QUE NO LO SABEN O IMAGINAN ALGO DISTINTO, ACLAREMOS QUE RACHEL NO ESTÁ INTERPRETANDO LA VERSIÓN JOVEN DE JENNIFER LAWRENCE ¿PERO AL MENOS TE INSPIRÓ EN ALGO AQUELLA FAMOSA ACTUACIÓN DE LA VERSIÓN ORIGINAL? Rachel Zegler: - La actuación de Jennifer (Lawrence) en la trilogía original, fue una clase maestra para cualquier actriz, en toda su interpretación. Pero al momento de presentar mi personaje de Lucy Grey, sentí que yo también necesitaba quitarme la presión innecesaria de ser como ella, porque son personajes diferentes, en tiempos distintos. ¿REALMENTE NO VISTE NINGÚN PARECIDO ENTRE TU PERSONAJE Y EL DE KATNISS DE JENNIFER LAWRENCE Rachel Zegler: - Yo siento que Lucy es una adolescente afectada por la guerra, que aunque le quitaron todo lo que tenía, busca siempre el lado positivo, busca lo mejor. En ese sentido se parece a Katniss. Las dos tienen la misma perspectiva, pero ella tiene una dinámica diferente en la forma que responde en la arena, frente a la gente, tratando que el resto mundo se ponga de su lado. Y es muy buena en eso. Es muy persuasiva en la forma que se presenta y es muy buena en conseguir el apoyo del público. Fue muy divertido interpretar eso, pero también siento que hay elementos de Katniss dentro de ella que a lo mejor hace que todo sea más divertido para volver a ver después la trilogía original y ver como hasta al Presidente Snow se le nota que le queda algún recuerdo de Lucy Gray incluso se el futuro, por los ecos parecidos que se notan dentro de Katniss.

¿Y TOM? ¿EN TU CASO, VOLVISTE A VER LAS CUATRO PELÍCULAS DE LA TRILOGÍA DE JUEGOS DEL HAMBRE, PARA VER EN DETALLE ALGUNA CLAVE QUE PUDO HABERTE DEJADO DONALD SUTHERLAND, PARA INTERPRETAR SU VERSIÓN MÁS JOVEN DEL PRESIDENTE SNOW? Tom Blyth: La verdad, tuve que contenerme de volver a verlas otra vez, para ver su actuación de nuevo, aunque mi primer instinto fue tratar de recrear de alguna forma lo que él (Donald Sutherland) hizo famoso. No hubiese sido nada bueno, porque se hubiera sentido que estaba tratando de copiar otra actuación que ya había sido bastante buena. Y tampoco hubiera podido eliminarme como actor si yo hubiera tratado de recrear algo que le funcionó a otro actor. Hubiera matado la espontaneidad, no lo hubiera podido recrear bien. Teníamos que lograr algo fresco, que pudiera vivir en el momento. Y es por eso que desde el principio decidí no ver nada de nuevo. ¿EL DIRECTOR FRANCIS LAWRENCE TE LO PIDIÓ? Tom Blyth: - Con Francis hablamos del tema y decidimos crear mi propia versión de Cornelius Snow, tratano de cuestionar las reacciones de este momento, en vez de pensar en lo que podía llegar a pasar en el futuro, cuando fuera un tirano dictador. En esta película, él también tiene un carácter diferente, el personaje es distinto, tiene un hermano, es un estudiante ambicioso que quiere que le vaya bien en la vida, aunque al final de la película pasa algo totalmente diferente por su relación con Lucy Gray y su relación con la capital, en general, por todo lo que se entera que pasa. La belleza de esta historia es ver la transición en tiempo real. Eso es lo que más me gustó del personaje. Y creo que los fans también lo quieren ver en su juventud, sin tener en cuenta que termine siendo un tirano 64 años después. La parte interesante es ver como llega. Al final sí, quise que se viera como el Presidente Snow que todos conocemos, pero al principio es una persona completamente diferente. Y solo espero que al vernos en el cine, se puedan notar esos cambios.

¿CON EL RESTO DE LOS ACTORES COMO JOSH ANDRES RIVERA, SE LLEVABAN TAN BIEN COMO SE VE EN EL CINE? Tom Blyth: - Si, sí, sí. Con Josh fuimos casi los primeros actores en ser elegidos, creo. Tuvimos suerte en ese sentido, porque éramos los primeros que empezamos a filmar y estuvimos juntos en Berlín probándonos la ropa, cuando recién nos conocimos. Tuvimos el lujo de conocernos bastante, mucho tiempo antes, en la preproducción. Rachel Zegler: Con Josh también ya habíamos trabajado juntos en West Side Story. ¿ALGUNA ANÉCDOTA QUE NO SE VEA EN EL CINE? Tom Blyth: En el final del rodaje, teníamos que filmar una de las primeras escenas con todos los estudiantes. Y en la escena, originalmente Josh tenía que darme unas galletas, porque alguien tiene hambre y en la familia no le dan nada. Y en cada toma, Josh me daba un paquetito con las galletas donde yo supuestamente salía a comer y se sentía que el paquete estaba liviano... Y como se suponía que tenía que comerlas en la escena, abrí el paquete, pero no quedaba ninguna. Josh se las había estado comiendo en las doce tomas que hicimos (Risas). Eran apenas dos galletas, con manteca de maní y la verdad, me salvó la vida, porque soy alérgico al maní. ¿Y CÓMO FUE EL RODAJE DE LAS ESCENAS DONDE RACHEL TUVO QUE CANTAR? Rachel Zegler: - Yo pedí cantar en vivo, en el estudio, porque es algo que había hecho antes (con West Side Story) y me sentí con confianza para hacerlo. Sentí que renacía arriba del escenario. Y hacerlo delante de mis compañeros, fue algo muy especial. Cantar en vivo es mucho mejor que mover los labios sobre una grabación y por suerte Francis, el director, confió en mí. Tampoco quiero contar demasiado lo que pasa con mi personaje de Lucy, pero le agrega un tono completamente diferente y es algo tan importante para ella en la historia, como para mi, en la actuación. Por eso sentí que necesitaba cantar en vivo, en cada toma que filmamos. Y fueron muchas, pero para eso estoy entrenada y espero que les guste.

¿QUÉ ESTILO DE MÚSICA ESCUCHABAN CUANDO LAS CÁMARAS ESTABAN APAGADAS? Rachel Zegler: - Joan Baez, me encanta escuchar su música, porque siento que tiene la misma energía que Lucy Gray, donde las letras dicen algo así como “Arruinaste toda mi vida, pero está bien”. Tom Blyth: - Ah, a mi me encantaba escuchar ‘Money Power Glory’ de Lana Del Rey. Es la primera canción que tengo en mi playlist. Después ‘Eleanor Rigby’ de los Beatles. Y cuando mi personaje se transforma, después escuchaba música clásica de Wagner.

TE PUEDE INTERESAR: ¡En todas partes y al mismo tiempo! Pedro Pascal sería Reed Richards en la nueva película de ‘Los 4 Fantásticos’ de Marvel ¿LA MEJOR PARTE DE LA ESCENOGRAFÍA QUE FIGURABA EN EL LIBRO Y PUDIERON REVIVIR CON EL CINE? Rachel Zegler: - El vestido de arco iris, yo no veía la hora de saber lo que iban a lograr por la descripción que había en el libro con colores rosa, azul y amarillo. Era un gran signo de interrogación para mi y resultó mejor de lo que podía haber imaginado. El resto de los trajes no están descriptos tan detalladamente en el libro. Tom Blyth: - A mi me encantó el mercado de Distrito 12. Me pareció muy bien logrado, porque es algo que me encantaba del libro. Y al ver la adaptación, me sorprendió que cumpliera todas mis expectativas a la perfección. Era exactamente lo que yo había imaginado o mejor. En realidad, encontraron un lugar viejo que no se usa mas, una antigua mina de hierro o algo así, en la ciudad alemana de Dulsburgo. Y en la profundidad de esta mina, construyeron el mercado y el escenario con un eco maravilloso. Fue un momento muy ‘cool’.

Videos