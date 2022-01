‘Respirar’, ‘Where We Are’ y ‘Love is Selfish’, los lanzamientos musicales que no te debes perder

‘Where We Are’

The Lumineers

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 8/10

The Lumineers lanzó un video musical para su nuevo single “Where We Are”. El tema pertenece a su nuevo álbum, “Brightside”, que acaba de salir a la venta. Tanto el clip y la canción se inspiran en un suceso de la vida real en el que están involucrados el cantante y guitarrista y cofundador Wesley Schultz y su futura esposa. Fue dirigido por el director creativo de The Lumineers y amigo de Schultz desde hace mucho tiempo, Nicholas Sutton Bell, y su hermano Dylan Bell. Respecto al nuevo álbum, Wesley dijo, “La esperanza es una cosa arriesgada: no ignora el peligro, sino que cree ante el peligro”.