Ella jura: asegura Yeri Mua que en Veracruz resalta por tu tez blanca; internet reacciona

“Soy blanca Veracruz, en Veracruz me dicen güera”, afirmó entre risas Yeri, dejando claro que en su estado natal ese es el término que utilizan para describir su tono. Sin embargo, matizó la idea al reconocer que su piel no se compara con la de personas de otras entidades: “Tampoco soy tan blanca, blancas las de Monterrey, esas sí son bien blancas”.

Su forma de abordar el tema incluyó comparaciones con conocidos suyos, como el reggaetonero Gudy, a quien —según relató— también llaman “güero” en Veracruz a pesar de tener “su pezón prieto”. Su estilista, presente durante la grabación, soltó una carcajada y le dio la razón, avivando el momento que rápidamente se hizo viral.

La influencer de 22 años explicó además que, para quienes tienen curiosidad por conocer con precisión el tono de su piel, utiliza la base 240 de la marca Huda Beauty. Con su característica espontaneidad agregó que, a partir de ahora, cuando alguien le pregunte, responderá que es “blanca Veracruz”. Este término peculiar causó sorpresa y memes, y fue retomado por cientos de internautas que no dudaron en dejarle comentarios críticos.

Algunos usuarios le reprocharon directamente su falta de aceptación, escribiendo: “¿Por qué no acepta que es morena?”, “sí es morena y no tiene nada de malo”, o “¿por qué Yeri no quiere aceptar que no es blanca, es trigueña?”. Otros recordaron que no es la primera vez que la ex pareja de Aaron Mercury se expresa de forma polémica sobre su color de piel, pues en distintas ocasiones ha mencionado que le decían “prieta” con la intención de insultarla.

A pesar de las críticas, Yeri Mua sigue siendo una de las influencers más vistas del país, con millones de seguidores que consumen tanto sus contenidos de belleza como sus declaraciones sin filtro.