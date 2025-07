Hospitalizan de emergencia a Suki Waterhouse... por usar pantalones apretados; este es su estado de salud

Suki Waterhouse, actriz británica de 33 años reconocida por su papel en la cinta Love, Rosie y por su carrera musical con canciones como “Good Looking” y “Supersad”, decidió romper el silencio sobre un problema de salud que vivió meses atrás. Mediante un mensaje en su cuenta oficial de Twitter —ahora X— reveló que fue hospitalizada tras sufrir una hernia provocada por el uso excesivo de pantalones ajustados.

La también modelo, quien mantiene una relación con el actor Robert Pattinson, relató que este episodio ocurrió hace aproximadamente seis meses, pero hasta ahora encontró el valor para compartirlo. En su publicación comenzó con humor: “Suki, ya no tuiteas”, antes de abrirse con sus seguidores. Luego agregó: “¿Alguna vez pensaste que usé pantalones tan ajustados hace seis meses que me causó una hernia y he tenido demasiado miedo de decírtelo?”.