Rob Dyeet, el cantautor saltillense lanzará su primer disco como solista

‘Respondiendo cosas que nadie preguntó’ es el nombre del primer disco del talentoso cantautor saltillense Rob Dyeet, quien ha formado parte de distintos grupos musicales a lo largo de su carrera, el más actual es el cuarteto de metalcore ‘Into the Sea’. Ahora, Rob decide ‘abrir las alas’ y lanzar su primer disco en solitario, en el que se incluyen 10 canciones de su autoría. ‘Sombrero Azul’ es una de ellas, la que el artista define como la más canción más intima y personal.

En entrevista con VANGUARDIA, Dyeet nos contó todo sobre sus inicios en la música, su carrera, su nuevo disco y la presentación del mismo, la cual tendrá lugar en el Foro Amapola el 8 y 9 de abril.

¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a la música, a cantar?

“Conforme iba creciendo me di cuenta de que los demás no cantaban -dice entre risas- no por el hecho de que creyera que cantaba excelente ni nada, porque para mí era algo muy normal, nunca lo vi como un talento yo lo veía como cocinar, como algo que se le puede dar a cualquiera, algo natural. Mucho tiempo después me di cuenta de que tenía algo especial, que los demás se sorprendían cuando cantaba o les llamaba mucho la atención mi voz, fue cuando entendí que cantaba bien”.

¿Cuánto tiempo llevas en este ‘mundo musical’?

“En este mundo de la música llevó profesionalmente -como yo le llamó porque es cuando me empiezan a pagar-, casi seis años. Pero desde pequeño siempre fui muy cercano a la música, la verdad es que en mi familia no hay músicos como tal, tengo mucha familia artística, pero en cuanto a artes plásticas, probablemente una influencia fue mi papá, porque recuerdo que cantaba y tocaba la guitarra, pero no profesionalmente”.

¿Quiénes son los artistas que han tenido una influencia en tu música?

“Lady Gaga, fue quien me ‘despertó’ y fue cuando dije, yo quiero hacer música, yo quiero hacer esto. La escuché super tarde, porque yo era cristiano y no podíamos escuchar música secular. Bad Romance fue la primera canción que escuche de ella y recuerdo que me daba mucho miedo escucharla y verla. Pero, ya cuando me comienzo a separar de la iglesia es cuando conozco otros artistas, como Madonna, Britney Spears y Michael Jackson, los grandes íconos de la música en inglés y respecto a la música en español siempre me inspiró mucho el grupo de Miranda, porque siempre me sentí identificado con Ale Sergi, por el hecho de que cantaba muy agudo como yo”.

¿Tienes alguna canción favorita de ‘Respondiendo cosas que nadie preguntó’?

“Sí, se llama ‘Sombrero azul’, la escribí por una situación muy personal cuando terminé con una persona, después de esto seguimos siendo amigos, pero lamentablemente falleció hace casi un año, es la canción más íntima de este álbum” nos compartió.

¿Qué dirías que ha sido lo más difícil de incursionar en la música, en una ciudad ‘tradicionalista’ como Saltillo?

“Durante mucho tiempo mi voz me acomplejo mucho porque me decían que cantaba como niña, porque tengo una voz muy aguda y después de un tiempo entendí que era raro el hombre que tenía una voz así, así que empecé a empoderarme. Creo que lo más difícil de incursionar en este mundo es el miedo a ser criticado, a hacer algo diferente, estoy consciente de que no cumplo con los estándares ni de belleza masculinos, ni de cómo me debería de vestir. Pero ya ahorita no me ha representado ningún problema, porque he aceptado que soy diferente, que me gusta hacer cosas que a los demás no”.

“Incluso con mi ropa soy muy de mandarme a hacer las cosas para que nadie traiga lo mismo que yo. Porque me gustaría ser un ejemplo o un modelo a seguir en cuanto a la moda, yo soy creador de mi propio estilo y creo que eso me ha ayudado a hacer una especie de aportación”.

Los saltillenses Edmundo Nuncio, Adriana Villalpando, Manuel Morales son los diseñadores de Rob, los cuales la mayoría de las veces se encargan de reproducir los diseños que él hace, asimismo también diseñan su ropa de acuerdo con su personalidad.

Respondiendo cosas que nadie preguntó será lanzado este próximo 1 de abril tanto en formato digital, como en físico. Por su parte, la presentación tendrá lugar en dos funciones el 8 y 9 de abril en el Foro Amapola a las 20:00 horas, con la participación de Forastero y Marcel Daimon, quienes serán los encargados de abrir el concierto.

Los boletos tendrán un costo de 150 pesos (boleto general), 250 (VIP) y 400 el boleto Plus, este último incluye una playera del concierto, el disco en físico, así como una convivencia con el artista. Los boletos se pueden adquirir a través de las redes sociales del cantautor ‘Rob Dyeet Music’ y por medio de Whatsapp al número 844 157 8101.