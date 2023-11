Roberto Tello recuerda sus inicios como actor en ‘Nadie Como Tú’, la telenovela vespertina de Televisa

La novela de Televisa, ‘Nadie Como Tú’, ha significado una oportunidad para el actor Roberto Tello, quien ha participado de este mundo desde temprana edad, para encontrar un lugar entre el público actual y las nuevas maneras de consumir contenido que las plataformas digitales ofrecen.

El actor que dio vida a “El Coreano” en a telenovela ‘Volver a Empezar’ (1994), señaló en entrevista con VANGUARDIA, que la manera tradicional de hacer y distribuir novela ha cambiado, así como el contenido que ofrecen y el público que las consume.

“Hay un público nuevo que sigue las telenovelas a través de las plataformas digitales como es el Tik Tok, por eso es que me asombra, que de repente me encuentro en la calle y la gente me dice ‘oiga lo vi en un Tik Tok de la novela tal’ de una (novela) viejita”, declaró Tello en su experiencia.