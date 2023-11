¿Fernando Colunga se convertirá en papá?... a sus 57 años el actor tendría un hijo con Blanca Soto (Video)

El programa Chisme No Like reveló que el galán de telenovelas, quien encarna a ‘Enrique de Martino’ en el remake de ‘El Maleficio’ , por fin será papá junto a su novia Blanca Soto , con quien lleva más de 10 de años de relación.

Javier Ceriani, del programa de espectáculos, indicó que Blanca Soto tiene 5 meses de embarazo y que fue apenas el pasado mes de septiembre cuando el médico le confirmó a la pareja que estarían esperando un hijo.

“Chisme No Like llegó hasta la ciudad de Miami para investigar si es cierto o no, si ya está confirmado (...) Ya está, ya no hay duda, ya se puede decir, está re-contra-confirmado: Blanca Soto tiene 5 meses de embarazo de Fernando Colunga”, dijo el presentador.

Es importante mencionar que Colunga siempre ha sido extremadamente reservado en cuanto a su vida privada, prefiriendo mantener en privacidad la identidad de su pareja y mantener esa parte de su vida solo para ellos dos.

Ceriani afirmó que la noticia del embarazo de Blanca Soto estaba planeada para ser anunciada en una prestigiosa publicación de sociales, o al menos así estaba planeado antes de que la información se filtrara

COLUNGA, CELOSO DE SU VIDA PRIVADA

Aunque el protagonista de la telenovela El Maleficio nunca ha confirmado su relación con Blanca Soto, sí han sido captado juntos en varias ocasiones.

Incluso, en octubre de 2023, Fernando Colunga explicó que no le gusta hace públicas sus relaciones, ya que cuando lo hizo las cosas salieron mal.

Por ello, a fin de no utilizar a su pareja o no sentirse utilizado, prefiere callar.

Y aunque en aquel momento no mencionó a Blanca Soto y ni siquiera la confirmó como su novia, Fernando Colunga sí aseguró que su pareja es conocida.

Así como compartió que varias veces los reporteros lo han captado con su pareja, pero por respeto a ambos no publican fotografías, lo que agradece profundamente.

¿QUIÉN ES BLANCA SOTO?

Tras darse a conocer la noticia de Fernando Colunga y su pareja sentimental, los seguidores del mundo del espectáculo se han interesado en descubrir quién es Blanca Soto.

Se trata de una reconocida actriz nacida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su carrera, ha dejado su huella en distintas pasarelas de modelaje y ha participado en prestigiosos certámenes de belleza.

Durante su trayectoria como modelo, ha colaborado con reconocidas marcas como Zara, AT&T y Budweiser. Además, ha sido parte de varios videoclips de renombrados artistas.

En el ámbito actoral, esta destacada figura ha alcanzado gran reconocimiento gracias a sus brillantes interpretaciones en exitosas producciones como “Señora acero”, “El talismán”, “Eva Luna” y “Porque el amor manda”.

Blanca Soto tiene registrado más de 888 mil seguidores en Instagram, quienes disfrutan de las imágenes y videos que comparte. En la mayoría de sus publicaciones, comparte contenido de sus actuaciones o de sus viajes por los destinos más destacados del mundo.