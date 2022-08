Roger Waters califica a Joe Biden como ‘criminal de guerra’

El genio de Pink Floyd, Roger Waters, este pasado fin de semana se avalanzó contra el presidente de EUA, Joe Biden, a quien calificó como “criminal de guerra”.

El artista británico, que se encuentra actualmente en los Estados Unidos con su gira “This Is Not A Drill”, fue entrevistado por el periodista Michael Smerconish de la cadena CNN, pero la entrevista no terminó tan bien, pues Waters le pidió a su entrevistador ¡que se fuera a su casa a leer libros!

Smerconish cuestionó al compositor sobre uno de los mensajes que aparecen en su pasada gira: “Recuerdo su última gira. Fui a su recital y vi muchas alusiones sobre Donald Trump. En el show actual, hay un montaje de criminales de guerra, según usted, y una imagen del presidente Biden en la pantalla con la leyenda ‘recién comenzando’. ¿A qué viene todo eso?”, a lo cual Waters respondió: “Bueno, para empezar, Biden está alimentando el fuego en Ucrania. Ese es un gran crimen. ¿Por qué los Estados Unidos de América no alientan a Zelensky a que negocie, obviando la necesidad de esta horrible, horrenda guerra?”.

El entrevistador le reviró: “Pero está culpando al bando que fue invadido. Es al revés”.

Tras lo anterior, Water, molesto, respondió: “Bueno, como con cualquier guerra, ¿cuándo empezó? Lo que uno debe hacer es mirar la historia y así puede decir: ‘Bueno, comenzó este día’. Se podría decir que comenzó en 2008. La guerra de Ucrania se trata básicamente de la acción y reacción de la OTAN empujando hasta la frontera rusa, lo que prometieron que no harían cuando Gorbachov negoció la retirada de la URSS de toda Europa del Este”.