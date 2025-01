¡Rompió el silencio! Habla Romina hija de Dulce sobre su muerte: ‘Estar viendo las cosas de mi mamá es un castigo’

“El estar viendo las cosas de mi mamá es un castigo, son cosas que están algunas no me he atrevido ni a moverlas”, dijo Romina entre lágrimas y con la voz quebrantada, la hija de Dulce y Luis Mircoli.

“Agradezco el espacio, creo que el estar yo sin contestar y querer mantener mi privacidad porque yo no soy una persona pública , ha dado pie a que esto aumente y aumente se haga una bola de nieve muy desafortunada, sino fuera porque tengo a mi hijo no sé cómo le haría”, dijo notablemente afectada en la charla con Andrea Escalona por videollamada.

“Fueron momentos muy difíciles, yo estuve con ella en el hospital hasta el momento que ella dejó de respirar. Yo me mudé al hospital a pasar día y noche, entonces yo tengo mucha paz, que yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo, es verdad, tuvimos diferencias ¿Quién no las tiene? pero también tuvimos momentos hermosos”, relató.

DESPEDIDA, CREMACIÓN Y DECISIÓN

Uno de los aspectos más criticados y señalados del proceso fue que no le hicieron un homenaje a Dulce, no hubo funeral y no se le permitió la entrada a amistades o medios para despedirse de ella.

“Ella me dijo: ‘yo no quiero que nadie me vea así’ y le dije ‘no te preocupes’. ‘Me dijo ‘Romi que nadie me vea así, elige una urna la más brillante y llévame a la basílica de Guadalupe’”, recordó la entrevistada.

“Las decisiones que se tomaron fueron para salvaguardar su imagen, por la que ella luchó toda su vida. Mi mamá Bertha Elisa, ese vacío me afectó mucho. Todavía estoy tratando de aceptar esto que pasó”, dijo una muy emotiva Romina.