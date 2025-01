Sacó lo ‘ñero’: El Bogueto se agarra a golpes para defender a su novia en bar de Guanajuato

TE PUEDE INTERESAR: ¡Toca soportar! Publica Ángela Aguilar romántico video junto a Nodal para presumir su amor

“Quiero aclarar en breve una situación que acaba de ocurrir aquí en León. Me presenté aquí en el Bunny, salimos y se descontroló todo, y le pegaron a Ximena. Entonces, llegó ella y me dijo: ‘me pegaron’, y así. Yo estaba arriba de la camioneta, me bajé y fui a rajarle a ese puto, por si hay videos de que le estoy pegando, fue porque le pegó a Ximena”, mencionó en sus historias.