¡Saldrá el ‘solecito’! Asegura papá de ‘checo’ Pérez que Luismi y Aracely alistan lanzamiento musical de su hijo

¿QUÉ PASÓ CON EL HIJO DE LUIS MIGUEL?

Pérez Garibay no dio detalles sobre el género musical en el que el adolescente incursionará y tampoco dejó claro si ‘El Sol’ está enterado de estos planes; lo que sí confesó es que él está detrás del proyecto y que cuenta con la aprobación de Arámbula, pues estuvo en conversaciones con ella al respecto.

“Lo que viene de Luis Miguel y Aracely es muy superior a los dos. Viene algo que va a superar a los dos. Lo estoy ayudando con mucho gusto, hay un gran cariño”, agregó.

En varias ocasiones, la propia Arámbula ha hablado sobre las inclinaciones artísticas de sus hijos; incluso, en una reciente entrevista con los medios, dejó claro que le gustaría que los jóvenes pudieran desarrollar sus talentos.