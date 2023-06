Para todos son bien sabidos los escándalos que casi terminan con la carrera de Ezra Miller, o bueno muy apenas le “dejaron” un rasguño en su historial al ser protegido por Warner Bros., DC y su equipo de publicidad.

Y es que la inversión de cerca de 220 millones de dólares que habría hecho la compañía por realizar la película de ‘The Flash’ no los podría tirar a la basura o no llevarla a los cines por las imprudencias del actor protagonista.

Después de un ir y venir de fechas, con muchas muestras prueba con público la compañía decidió lanzar las aventuras de Barry Allen este verano ya que no enfrentaría a ningún super héroe, sino a ‘La Sirenita’ de Disney, el Sipider-Man de Sony y a los robots de ‘Transformers: El Despertar de las Bestias’.