Se apaga voz latina de ‘Ariel’ y Ana Kendrick: fallece la actriz de doblaje Erika Robledo

¿DE QUÉ MURIÓ ERIKA ROBLEDO?

Su última publicación en la red social de Instagram data de hace poco más de dos semanas, el 9 de enero. En ese entonces publicó una “selfie” con el mensaje de que ella era una sobreviviente: “¡Ella está viva! Tomando un muy necesario respiro de esta vida loca y tratando de juntar las piezas rotas. Los quiero y extraño”, escribió.

Pero no es la única publicación en la que Robledo abrió su corazón para sincerarse con sus seguidores. Meses atrás, en su cumpleaños número 48, agradeció las muestras de cariño que había estado recibiendo, lamentó haberse alejado de las redes y, aunque no dio muchos detalles, aseguró que su vida había cambiado de un día a otro: “La vida ha sido un poco caótica a veces y digamos... mi futuro fue arrancado de debajo de mis pies en un instante. Pero soy una luchadora y nunca dejaré de pelear ferozmente contra los obstáculos, incluso cuando los demás no lo hacen”.

En ese mismo texto, la también locutora se dijo esperanzada de retomar su carrera pronto: “Agradecido de tener la esperanza de volver algún día y apasionada como siempre por mi servicio de locución y estudio en casa, “Talking Chameleon”, que afortunadamente ha seguido siendo un éxito. Todo lo demás... pequeños pasos”, finalizó.