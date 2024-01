Se baja el telón: Muere la icónica Chita Rivera, estrella de Broadway y Hollywood

Chita Rivera, la simpática bailarina, cantante y actriz que obtuvo 10 nominaciones y dos premios Tony, con una longeva carrera en Broadway que abrió brecha para las artistas latinas, murió el martes. Tenía 91 años. La muerte de Rivera fue anunciada por su hija, Lisa Mordente, quien dijo que falleció en Nueva York después de una breve enfermedad.

Rivera se dio a conocer por primera vez en 1957 como Anita en la producción original de ‘West Side Story’ (“Amor sin barreras”) y todavía bailaba en Broadway con su energía característica medio siglo después en ‘The Visit’ de 2015.

“No sabría qué hacer si no me estuviera moviendo o contando una historia o cantando una canción”, dijo entonces a AP. “Ese es el espíritu de mi vida, y soy muy afortunada de poder hacer lo que amo, incluso en este momento de mi vida”.