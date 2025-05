¡Se confiesa en reality show! ¿Qué dijo Julián Gil de Marjorie de Sousa?

La disputa pública y en los juzgados de Julián Gil y Marjorie de Sousa es de dominio público entre el público latino, en especial del mexicano, ya que fue en este país que el hijo de ambos nació y es donde se enfrentan legalmente. Sin embargo en un nuevo reality show el argentino no sólo abrió su corazón, sino la caja de pandora al revelar detalles de su conflictiva relación.

Fue en el show ‘Secretos de Parejas’ producido por Canela TV en donde contó que en 2011 que eran pareja, se pelearon muy fuerte y que ella lo golpeó. “Me pegó, me agarró , me acuerdo que me agarró a golpes en Miami, nos volvimos a reencontrar en la novela de Nicandro Díaz en 2014”, recordó el querido villano de telenovelas.

La sorpresa de sus compañeros fue evidente, aunque la incomodidad mayor provenía del rostro de su esposa, la comentarista deportiva Valeria Marín.