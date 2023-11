¡Se enojó Taika Waititi con Marvel! ‘No tenía interés en hacer ninguna de esas películas’ reveló

“¿Sabes qué? No tenía interés en hacer ninguna de esas películas [...] No estaba en mi plan para mi carrera como autor. Pero era pobre y acababa de tener a mi segundo hijo, así que pensé ‘¿Sabes qué?, esto podría ser una gran oportunidad para alimentar a los niños’ ”, declaró Waititi.

Taika Waititi reveló dicha información en su pódcast SmartLess , donde añadió comentarios acerca del personaje asgardiano, asegurando que nunca leyó los cómics de Thor cuando era niño. De la misma manera, declaró que el superhéroe no era conocido para él, así que tuvo que investigar acerca del personaje.

El reconocido director ha tenido algunas producciones interesantes en su carrera, mismas que lo han llevado a destacar por su particular estética . Como muestra de su trabajo podemos encontrar películas como Jojo Rabbit, Casa Vampiro y Thor: Love And Thunder , que obtuvo críticas divididas.

El director añadió por medio de un comentario a Business Insider , que no le agradaría regresar a dirigir alguna otra película de Thor , principalmente porque tiene la agenda ocupada hasta dentro de seis años o más.

No obstante, el director también se ha desempeñado como actor en diferentes producciones, como la serie Our Flags Mean Death, la película Free Guy o en sus propias producciones como fue el caso de Jojo Rabbit. (Con información de Variety)