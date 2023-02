¡A CANTAR A TODO PULMÓN!

La cita para que las estrellas mundiales actúen por primera vez México será el 26 de abril en el Foro Sol.

En sólo dos meses los mexicanos afortunados que alcancen boletos podrán ver en vivo a las chicas actuar con sus temas más exitosos como ‘Pink Venom’, How You Like That’ o ‘Lovesick Girls’.

De acuerdo al post de las páginas la venta será el 7 de febrero para quienes tienen la membresía especial de blinks, y el 9 será abierta la venta al público en general a partir de las 14:00 horas.