¿Se queda en los Oscar? ‘No tengo por qué renunciar’, asegura Karla Sofía Gascón

La actriz salió a defenderse por medio de una entrevista que dio a CNN, donde aseguró que “yo utilizo (en mis mensajes) la ironía, el sarcasmo, la exageración y un recurso que es hablar en tercera persona; como si lo estuviera escribiendo alguien que piensa de una manera negativa. No soy racista. Cuando escribo esas palabras, no es que yo las esté diciendo... las está diciendo esa persona”, dijo, reconociendo que sí escribió los tuits, pero que fueron sacados de contexto.

No le creo nada a Karla Sofía Gascón Es una mujer retrógrada, narcisista e hipócrita Estos horribles tweets, pensamientos y creencias no son de hace 10 o 15 años Son de hace 5 o 6 años. Tampoco son falsos Y esa entrevista donde te haces la víctima, de q pobrecita, etc es falso pic.twitter.com/QDa0J2M4VH

Asimismo, ante la marea de peticiones de que su nominación sea cancelada o sea excluida de los Oscar, asegura que ella no renunciará al reconocimiento, pero tampoco se opondrá si la Academia toma alguna decisión al respecto.

“No puedo renunciar a una nominación, porque lo que yo he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral. No puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen ni soy nada de lo que toda esta gente ha hecho creer. No tengo por qué renunciar, si me quieren apartar yo pido que sea justamente”, dijo.