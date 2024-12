Se une Mariah Carey a partido en Netflix: Cantará ‘All I Want for Christmas Is You’

Otro logro suma Mariah Carey suma en su carrera y en plena Navidad la estrella se sumará al partido de la NFL que transmitirá la plataforma Netflix en vivo con la participación de Beyoncé el próximo 25 de diciembre.

De acuerdo a Reforma la artista presentará una interpretación grabada de su emblemático éxito navideño ‘All I Want for Christmas Is You’, con la que se dará inicio a una jornada que incluirá dos encuentros deportivos.

“¡No es Navidad sin Mariah Carey! Únase a ella para el día del partido navideño de la NFL en vivo en Netflix”, escribió la plataforma desde el anuncio.