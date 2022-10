Mientras que el mismo Hemsworth en su cuenta de Instagram confirmó la noticia y dijo sentirse honrado con la oportunidad de protagonizar la historia de Netflix.

“Como fan de Witcher, estoy en la luna por la oportunidad de jugar Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me esté dando las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura”, escribió el ex esposo de Miley Cyrus.

