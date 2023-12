Seize the Day: Saxon en el Café Iguana

A la hora en que Saxon salió a tomar el escenario, puntuales como ingleses en cualquier compromiso laboral, a las 21: 30 del centro del país, ya los esbirros de Movimiento Ciudadano, en el congreso del estado de Nuevo León, se subieron a la tribuna.

También detonaron una bomba de humo. Después del portazo, a pedido expreso, de Samuel García, mientras encendía el pino de navidad, a unas cuantas calles del zafarrancho.

Adentro del congreso la ministerial. Afuera la Fuerza Civil. Mientras Saxon, quien reprogramó su concierto del 2022 al 2023, en el Café Iguana, la catedral de los movimientos emergentes y de los consagrados.

Seize the Day, la gira, donde el águila característica de los británicos, Saxon formados en 1976 en Barnsley, Reino Unido, y considerados como líderes de la Nueva ola del heavy metal británico junto a Iron Maiden y Def Leppard.

Biff Byford, Paul Quinn, Doug Scarratt, Nibbs Carter y Nigel Glockler desconocen esta ciudad, donde los cachirules, ex militantes del PRD y de algunos otros partidos políticos, se juegan gratuitamente el pellejo, retando a los bravos licenciados de la ministerial. Incluso el clima, de 8 grados, neblina y lluvia, les recuerda su natal ínsula.

Aquí estamos no los de vieja escuela. Esos ya desertaron. Solo los viejos quedamos. Aderezados con una nueva generación de escuchar aferrados. A quienes lo belicoso, el reguetón y el urbano, es una pose pasajera.

Carpe Diem (Seize the Day), Motorcycle Man, Age of Steam, Power and the Glory, Dambusters, Dallas 1 PM, Heavy Metal Thunder, Sacrifice, Crusader, Ride Like the Wind (Christopher Cross cover) Dogs of War / Solid Ball of Rock, And the Bands Played On, Never Surrender, Wheels of Steel, The Pilgrimage, 747 (Strangers in the Night), Denim and Leather, Princess of the Night.

Compactos y precisos, Saxon, a las 23 horas, abandona el escenario. En la Macroplaza las patrullas de la ministerial y de la fuerza civil siguen detenidas.

Por hoy en Monterrey, la desaparición de poderes en el estado.

Ya le tomaron protesta al vicefiscal estatal. Es el segundo gobernador interino nombrado por el Congreso. Saxon no lo sabe. Tampoco tiene porque conocerlo. Para ellos, la gira Seize the Day en Latinoamérica, termina el viernes 1 de diciembre en Chihuahua.