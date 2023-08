Sergio Mayer llama ‘enfermos’ a críticos de lo que le hizo a Nicola

Sergio Mayer, el cuarto finalista de “La casa de los famosos México” respondió a los comentarios que le hizo la prensa sobre la polémica, en el programa “Sale el Sol” cuestionaron al ex diputado sobre la fuerte opinión de algunas personas de lo ocurrido con Nicola, a lo que el ex Garibaldi respondió: “Los que la calificaron (como abuso sexual), están bien ped** y son enfermos sexuales, nada más, es lo que te puedo decir; las que la calificaron de agresión sexual creo que no vieron el programa completo, y ya, para ellos es una agresión sexual, qué te puedo decir, yo no tengo que aclarar nada; con Nicola no hubo ni tema, quien lo considere así está bien, eso es lo que tienen en la cabeza, están enfermos”, aseguró, y lamentó que a raíz de este suceso, su familia haya recibido amenazas y hate en las redes, cuando todo se trató sólo de un juego.