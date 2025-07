La coahuilense Vivir Quintana será jurado invitada en el concurso ‘México Canta’ del Gobierno de México

Además, se ha clasificado ya a 365 finalistas , cuya oferta musical puede consultarse directamente en la plataforma oficial mexicocanta.gob.mx . Lo interesante del certamen es que no habrá un único ganador : todos los seleccionados tendrán la oportunidad de entrar en contacto con productores musicales , lo que garantiza una proyección real y profesional para sus carreras.

VIVIR QUINTANA: UNA VOZ QUE CUIDA

Al ser entrevistada sobre su participación como jurado invitada, Vivir Quintana compartió su entusiasmo por formar parte de un proyecto que considera necesario y esperanzador:

“Este concurso es una forma de escuchar la voz de la gente, de ver lo que está pasando en el país. Como compositora, siento una gran responsabilidad con quienes me escuchan, especialmente con las mujeres y las niñas.”

Más allá de su reconocida labor en la música con enfoque social y feminista, la artista aseguró que también escribe canciones de amor, desamor y fiesta:

“Me pasan cosas así. No estoy en la lucha todo el tiempo. También me enamoro y me desenamoro seguido, y quiero cantar de eso.”

Lo que distingue a Quintana es su compromiso con el mensaje. Ella misma explica que cuando escribe una canción se pregunta “¿para qué la voy a escribir?”, porque no quiere mentirle a su público:

“La música te mueve la conciencia, y a veces andamos bailando cada cosa...”

MÚSICA SIN VIOLENCIA Y CON IDENTIDAD

Uno de los objetivos centrales de “México Canta” es fortalecer las tradiciones musicales sin recurrir a la apología del delito o la violencia, algo que Vivir Quintana ha señalado desde hace años en su labor artística.

En sus propias palabras:

“En mis canciones trato de evitar frases como ‘si tú te vas, yo no soy nadie’, porque muchas románticas no son más que canciones violentas disfrazadas de amor. Es difícil desaprender eso. Yo crecí en los años 90 escuchando a José José y al pop de entonces, con narrativas superviolentas.”

JÓVENES QUE CANTAN UNA NUEVA REALIDAD

El concurso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años, tanto compositores como intérpretes, y busca servir como plataforma de proyección musical con identidad mexicana. Según los datos compartidos:

El 45% de los participantes se encuentran entre los 24 y 29 años.

Se tienen registrados 365 proyectos musicales clasificados.

Las canciones abordan temas diversos sin caer en clichés ni glorificación de la violencia.

DATOS CURIOSOS

• Vivir Quintana es originaria de Coahuila y estudió música en la Universidad Autónoma.

• “Canción sin miedo”, su obra más emblemática, ha sido interpretada en múltiples países como símbolo de lucha contra la violencia de género.

• El sitio oficial del concurso ofrece acceso libre para conocer a los participantes: www.mexicocanta.gob.mx/participantes

• “México Canta” no tendrá ganadores tradicionales, sino finalistas con oportunidades reales de desarrollo profesional.

UN FUTURO MUSICAL CONSCIENTE

La incorporación de Vivir Quintana como jurado invitada en “México Canta” no solo suma experiencia artística, sino también un enfoque consciente sobre la responsabilidad que implica componer y compartir música. Su participación refleja un cambio de paradigma: una generación que quiere cantar, pero también reflexionar, construir y sanar a través del arte.

Con propuestas como esta, el panorama musical mexicano parece estar dando un giro prometedor, donde la voz joven se acompaña de sensibilidad, identidad y propósito.