Muere Julian McMahon, actor de Los 4 Fantásticos y Charmed, a los 56 años

Su primera gran oportunidad llegó con la telenovela australiana Home and Away (1990), donde interpretó a Ben Lucini. Poco después emigró a Estados Unidos y formó parte del elenco del drama Another World (1993-1994). No obstante, la fama internacional le llegaría con la serie Profiler (1996-2000), en la que encarnó al detective John Grant.

En cine, McMahon alcanzó notoriedad por encarnar al villano Doctor Doom en Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). También participó en filmes como Premonition (2007) junto a Sandra Bullock, Red (2010), Faces in the Crowd (2011) y Bait (2012). En años recientes volvió al universo Marvel con la serie Runaways (2017-2018) y protagonizó FBI: Most Wanted (2020-2022), interpretando al agente Jess LaCroix.

A lo largo de su vida personal, McMahon estuvo casado en dos ocasiones: primero con la cantante australiana Dannii Minogue (1994-1995) y después con la actriz Brooke Burns (1999-2001), con quien tuvo a su hija Madison Elizabeth, nacida en junio de 2000. Sus allegados destacan que, fuera de los reflectores, era un hombre dedicado a su familia y amigos.