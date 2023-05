INGRESO AL PROYECTO

Uno de los estelares que estuvo en la charla vía web fue Sebastián Rulli, quien aseguró estar contento con su participación y por haber formado parte de un proyecto de VIX con Rosy Ocampo.

¿CÓMO TE SENTISTE CON ESTE PROYECTO?

Estoy muy emocionado, no veo la hora para que el público de su opinión, es una historia original, como normalmente Rosy nos sorprende hay muchísimo trabajo detrás para poder llegar a este público que nos importa que es el hispano, gracias a Vix que está enfocada en este objetivo

Aseguró que hasta el mismo se vio conquistado por los episodios e intrigrado por saber qué y cómo seguía la historia.

“Son 8 capítulos en donde la historia no se repite en ningún momento, está cayendo en una avalancha de información y sorpresas que te van a tener al filo del asiento viendo la pantalla sin parar y al menos me provocó a mí a ver esos primeros tres capítulos ye so que conozco la historia”, aseguró.