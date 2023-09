¿Casi listas? La segunda y tercera temporada de The Rings Of Power estarían próximas a estrenarse

La serie inspirada en The lord of rings estrenó su primera temporada en septiembre de 2022, misma que contó con un 90% de críticas positivas. A pesar de que también se ha dicho que la mayoría de los usuarios no terminaron de ver esta serie, la compañía productora estaría anunciando extraoficialmente que trabaja en dos temporadas más.

Aunque esta información no ha salido a la luz de fuentes oficiales, es confirmada por la revista Production Weekly, quien se dedica a dar a conocer los proyectos que están en marcha. Así mismo se localizó un tweet de un usuario anónimo que habló con entusiasmo de la supuesta filtración como un hecho real.

Cronológicamente, The Rings Of Power se ubica miles de años antes de los eventos de El Hobbit, en la segunda edad de la Tierra Media, por lo que los acontecimientos retratados no tendrían una relación tan directa con las películas de Peter Jackson.