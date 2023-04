Crece el universo de Batman con la serie ‘The Penguin’ de Max

Tras la última entrega cinematográfica del murciélago dirigida por Matt Reves, famoso en la industria cinematográfica por obras como las últimas dos películas de ‘The Planet of the Apes’. Llega a redes el primer tráiler de la serie ‘The Penguin’, protagonizada por Collin Farell.

MAFIA Y JUEGOS DE PODER

Con un guion que muestra pistas, las cuales señalan que será una trama de mafia y juegos de poder, la cual apunta a que terminará de consolidar al personaje interpretado por Collin Farell como el jefe criminal característico de Gotham.

También nos da el primer vistazo en vídeo de Cristin Milioti como Sofía Falcone, conocida por ser “Mamá” en How I Met Your Mother, quien en el momento de su anuncio sorprendió los fans, ya que las adaptaciones de este universo van de la mano del comic The Long Halloween, dónde Sofía es conocida como la “Gigante”.