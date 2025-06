¡La cuarta temporada se estrena en julio! Rossana de León se alista para decir adiós a ‘Acapulco’ de Eugenio Derbez

Llegó a mi vida porque yo estaba trabajando en las oficinas de México que llevaban el casting del proyecto, y justo necesitaban a una actriz que hablara inglés, supiera cantar y hacer comedia. Era un perfil difícil de encontrar. Entonces, el equipo de casting en Estados Unidos me dijo: “No pierdes nada con intentar”. Mandé mi video cantando y me quedé con el personaje de ‘Areliana’.

Son emociones encontradas: contenta porque la gente podrá ver el trabajo que hicimos en esta temporada, y triste porque ya se va a acabar. Ha sido un proyecto muy importante en mi vida y en mi carrera. Es el más grande que he hecho y me trajo muchas cosas hermosas. Es difícil decirle adiós, y pues el público ya va a saber qué es lo que pasa en esta temporada.

A nivel profesional, es enorme. Me abrió puertas, logré venir a vivir a Estados Unidos, conseguí mi visa de trabajo gracias a que estaba en ese proyecto, en una plataforma tan grande como Apple TV+. Y a nivel personal fue impresionante darme cuenta de que, aun trabajando con gente tan profesional y con tanto tiempo en la industria, se sintió como una familia. Nos decimos “Familia Acapulco”. Todos somos muy cercanos. Me acabo de ir de viaje con el protagonista de la serie, Enrique Arrizon, que ahora es uno de mis mejores amigos. Eugenio está súper involucrado conmigo en este viaje que tengo ahora con el cortometraje La Mosca en la Pared, que está en festivales. Nos volvimos como una familia. Fue algo inmenso, tanto profesional como personalmente.

“Surge de una necesidad personal. Viene de una plática que tuve con Eugenio justo en la temporada 2 de Acapulco. Nos dijo: ‘Tienen que hacer sus propios proyectos, háganlos aunque no sepan cómo’. Nos puso como ejemplo No se aceptan devoluciones. ‘Aunque sigas adicionando, aunque te quedes en proyectos importantes, nunca va a ser lo mismo que tener proyectos personales’, insistió. Y me dije: ‘¡Pues vas!’”, recordó.

Fue la respuesta de sus cercanos al guión lo que le confirmó que iba por buen camino.

“Llegué a la conclusión de que debía contar mi historia en el mundo del casting en la Ciudad de México. Lo escribí junto con mi mánager. No era escritora... ahora ya lo soy. Las personas que lo leían me decían que estaba padrísimo. Me hablaban de ‘esa violencia silenciosa que hay en las empresas’ y cómo nadie habla de ella.”