De ‘Presunto Culpable’ a ‘Duda Razonable’, ¿por qué persisten las fallas en el sistema judicial mexicano?

Hace 10 años, Roberto Hernández estrenó en cines el documental “Presunto Culpable”, un largometraje que relataba la vida de Toño Zúñiga, un joven tianguista de Iztapalapa de 26 años, quien en 2005 fue arrestado injustamente. Tras exhibir los graves problemas que había en aquel entonces en el sistema judicial en México, meses después hubo algunos cambios, sin embargo... no fueron suficientes, y las historias se repiten. Este 23 de noviembre, el investigador y documentalista estrenó “Duda Razonable” en Netflix, una serie documental que retrata aquellas fallas que persisten, así como los problemas de discriminación y tortura que existen en las cárceles mexicanas. “Creo que hay varios cambios positivos, pero definitivamente no son suficientes. Entre los positivos es que por lo menos ahora hay un registro videograbadora de las audiencias, tenemos juicios más fluidos, juicios que son orales, públicos y nada de eso había antes. A veces lo explico de esta manera: Es como si hubiéramos hecho un pastel con huevos podridos, el betún está muy bonito pero la masa del pastel es terrible, y no hay manera de que el betún enmiende eso (...) La policía no investiga los delitos, no registra los actos de investigación de manera adecuada, los ministerios públicos pueden tener a la gente detenida durante casi 48 horas o más, y todo eso redunda en que se use la tortura como método de investigación criminal”, comentó Roberto Hernández en entrevista con VANGUARDIA.

“Duda Razonable” presenta la historia de cuatro hombres que por azares del destino se cruzaron en Macuspana, Tabasco y terminaron tras las rejas por secuestro, y aunque son absueltos, inesperadamente después enfrentan un segundo juicio por el mismo ilícito.

“La duda razonable es el estándar de prueba para poder condenar a alguien (...) la idea de ponerle así a la serie provino de mi codirector Santiago Maza, y me pareció muy apropiada, porque habría que estar locos para no creer que hay duda razonable en el caso de Héctor, Gonzalo, Darwin y Juan Luis. Se les acusa de intentar secuestrar a un señor frente a una gasolinera en Ciudad Pemex, en un área llena de videocámaras a plena luz del día, fueron arrestados sin armas, sin conocerse entre sí, Gonzalo no tenía teléfono celular, es decir que no había los medios como para poder cometer un secuestro”, señaló el director mexicano. A lo largo de cuatro capítulos, Gonzalo García, Juan Luis López, Darwin Morales y Héctor Muñoz cuentan sus historias, pero también se puede ver el drama que viven sus familias mientras las autoridades son exhibidas en una serie de inconsistencias en el caso. “Me queda muy claro que son inocentes más allá de toda dudar razonable”, agregó Hernández.

Instagram

EN BUSCA DE LO IMPOSIBLE Tras el éxito y los resultados que arrojó “Presunto Culpable”, Roberto Hernández continuó su búsqueda por nuevas historias, una de ellas era redimir la imagen de los policías en México, sin embargo, tras una ardua investigación, la historia dio un giro de 180 grados. “Después de hacer ‘Presunto Culpable’, me quedó la sensación de que Layda y yo no habíamos hecho un relato que le diera voz a los policías, veíamos en los cines cómo reaccionaba la gente y la sensación que nos daba es que estaban enojados con los policías judiciales, pero no había una mirada comprensiva sobre lo mal que la pasan nuestros policías. Entonces pensé: Para poder contar un relato así, tendría que encontrar a un policía incorruptible, a un policía con el que podamos empatizar. Lo intenté mucho, entreviste a casi 300 de ellos a través de los años, confiaron en mí y me contaron muchas cosas que me parece importante que se sepan, como los malos salarios, la corrupción dentro de la institución, todo en la policía se compra”, aseguró Roberto. Roberto Hernández y su equipo pasaron cinco años documentando la historia de estos cuatro hombres, en el proceso se percataron de los grandes problemas de marginación y discriminación a la que están expuestos los más de mil reos de un penal, lo mismo que sus familias, un sistema que se aprovecha de las vulnerabilidades de los ciudadanos, en donde no hay ‘justicia para todos’.

“Hay muchos retos logísticos para sostener una filmación a lo largo de los años, sobre todo mantener la coherencia de la historia con cambios de cinematógrafo o de sonidista, sin embargo, lo que recibes a cambio es mucho más valioso. En mi caso, la relación que tengo con estos cuatro hombres es muy importante, confían en mí y yo confío en ellos, conozco sus historias de vida y sus demonios, los comprendo y son personas que estoy convencido que el sistema de justicia penal ha explotado sus vulnerabilidades (..) Los cuatro son representaciones de lo que hay en las cárceles mexicanas, en el sentido de que la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad psicológica es explotada por nuestras autoridades para hacernos casi cómplices de este teatro”, agregó.

Instagram