Disfruta Paulette Hernández hacer villanías en ‘Corona de Lágrimas 2’

CERCANÍA CON COMPAÑEROS

Una de las escenas que más ha quedado en la huella de los fans es el ataque que hizo en contra de ‘Refugio’, la protagonista de la historia interpretada por Victoria Ruffo.

“Es muy divertida, no me tocó tanto con ella me tocaba con José María, esa escena en particular fue muy divertida super abierta proponiendo”, recordó la joven actriz sobre su experiencia con la conocida entre redes sociales como la “Queen Ruffo”.

Al ser cuestionada sobre si logró una relación de amistad con la protagonista dijo ser contagiada con esas ganas de vivir. “No tengo la oportunidad de conocerla tanto, pero ella es alguien que disfruta mucho vivir y se contagia esa energía”, dijo.