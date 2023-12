¡Drama, acción y humor! Enlistan a algunas de las mejores series del año: ‘The Last of Us’, ‘Succession’ o ‘The Bear’...

THE LAST OF US

Inspirada en el videojuego del mismo nombre, esta serie fue fiel a la aventura en consola, la narración, la ambientación y las interpretaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey terminaron de darle vida a la producción de HBO Max.

Su segunda temporada comenzará grabaciones a mediados de 2024 para llegar al siguiente año. Este premio se lo ganó tras los altos niveles de rating en cada estreno de episodios domingo a domingo.