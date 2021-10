El Juego del Calamar festeja el éxito mundial con un video de celebración

El creador Hwang Dong-hyuk tardó más de 10 años en poder hacer Squid Game, pero solo 17 días (y 111 millones de usuarios en todo el mundo) para convertirla en la serie más vista de Netflix, cerca de ella. en la plataforma, superando a Bridgerton, The Witcher, Stranger Things y The House of Paper: un éxito celebrado ahora con el video “Los números de Squid Game”.