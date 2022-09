Esta docuserie que consta de ocho capítulos fue realizada junto a su hija Chelsea y que se estrena hoy en forma exclusiva en Apple TV+ , esta basándose en el libro best seller “The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience” que madre e hija publicaron de manera conjunta en el año 2019.

“Las protagonistas son mujeres valientes que además fueron pioneras, derribaron barreras, lucharon contra injusticias y su ejemplo ha servido para que otras tengan más oportunidades”, explicó la exsecretaria de Estado de Estados Unidos.

Publicidad

Clinton que logró ser la primera mujer presidenciable en la historia de Estados Unidos, a través de esta producción, hace un repaso por la carrera de artistas, activistas, creadoras de opinión y líderes locales que le sirvieron como “fuente de inspiración”.

TE PUEDE INTERESAR: Hillary Clinton publica una foto en la pista de baile en apoyo de la primera ministra finlandesa Sanna Marin

Un abundante grupo de mujeres reconocidas internacionalmente irán apareciendo en los ocho episodios de “Gutsy” (valiente, en español) en las que sostendrán una conversación con Hillary y Chelsea buscando adentrarse en el trasfondo de estas figuras públicas y los obstáculos que lograron superar hasta que consiguieron alcanzar una posición de prestigio.

Publicidad