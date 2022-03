Hillary Clinton da positivo a COVID-19 y pide que le recomienden películas

La ex primera dama de Estados Unidos y ex candidata presidencia, Hillary Clinton, dio positivo a COVID-19, así lo dio a conocer en su red social de Twitter. También informó que el expresidente de EU, Bill Clinton dio negativo, pero se encuentra en confinamiento.

Clinton expresó encontrarse “bien” y “agradecida” por contar con la “protección de las vacunas”; así como le pidió a sus seguidores que les recomendaran películas para pasar la cuarentena.

La ex secretaria de Estado señaló que “he dado positivo en la prueba de Covid. Tengo algunos síntomas leves de resfriado, pero me encuentro bien”. Hillary cuenta con un esquema completo de vacunación y afirmó sentirse “más agradecida que nunca por la protección que ofrecen las vacunas contra las enfermedades graves. Por favor, ¡vacúnense y refuercen sus vacunas si aún no lo han hecho!”.

Mientras que en el “hilo” de la publicación, la demócrata explicó que su esposo, Bill Clinton, también se realizó una prueba para detectar COVID-19 y resultó negativo, indicó que “el se siente bien” pero, “estará en cuarentena hasta que nuestra casa esté totalmente limpia”.

