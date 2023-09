La mitología griega vuelve renovada en Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, la nueva serie de Disney+

El universo mítico de Percy Jackson regresará en formato de serie, misma que busca adaptar fielmente la saga original de libros de Rick Riordan. A través de un tráiler publicado hace unas horas, nos muestran un poco de la combinación de fantasía y mitología griega que será el escenario para batallas épicas y búsqueda de misteriosos artefactos necesarios para evitar la guerra del Olimpo.

Esta adaptación llevada acabo por Disney+ vio sus primeros bocetos en marzo y empezó a grabarse en junio del año pasado. A pesar de que la emisión estaba programada para el próximo año, el nuevo tráiler nos promete que estará disponible para el próximo 20 de diciembre.

No obstante, esta no es la única ocasión en que este universo fue adaptada, ya que en febrero de 2010 se estrenó Percy Jackson y el ladrón del rayo, película que continuaría tres años después con Percy Jackson y el mar de los monstruos. Fue a través de 20th Century Fox que esta saga se presentó al público por primera vez y, a pesar de que no fue un gran éxito, contó con una calificación media de parte de la crítica.