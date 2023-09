Ellas son ‘Las señoras del narco’... nuevo libro revela que Galilea Montijo, Karla Luna, Patricia Navidad y más famosas fueron pareja de Arturo Beltrán Leyva

Las famosas comediantes Las Lavanderas no solo estuvieron en medio de una polémica luego de que se afirmó que Karla Panini tuvo una relación con Américo Garza, esposo de su amiga y compañera Karla Luna, quien murió de cáncer en 2017.

Ante el adelanto de que son mencionadas en el libro de Hernández como personas vinculadas a Beltrán Leyva, Panini y su actual pareja (Américo Garza) lanzaron un comunicado donde informa que presentó acciones legales por el uso de su imagen.

Además, publicó un video llamado: “Anabel Hernández: LA SEÑORA DE LAS MENTIRAS” en Instagram, donde ella menciona que Luna sí conoció al capo:

“Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el año 2008, Américo había decidido terminar con ella”.

Además, Panini agregó que ella vio una fotografía en 2009 de Beltrán: “No tenía idea que era líder de un cártel hasta que ella me lo menciona de esa manera y me dice que ese es el hombre con el que ella se había involucrado. Me di cuenta de que era una persona importante para ella, porque estando conmigo, lloró cuando falleció, cuando lo agarraron”.

